Сегодня определится чемпион Саудовской Про-лиги

21 Мая 2026 18:46
Сегодня в чемпионате Саудовской Аравии определится победитель сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, главным претендентом на титул остается "Аль-Наср", чьи шансы на чемпионство оцениваются примерно в 90 процентов. Перед заключительным туром команда Криштиану Роналду лидирует в турнирной таблице и опережает "Аль-Хиляль" на два очка.

В последнем туре "Аль-Наср" сыграет против "Дамака", а "Аль-Хиляль" встретится с "Аль-Фейхой". Оба матча пройдут одновременно. Для гарантированного чемпионства команде Роналду достаточно победить в своей игре.

Интрига сохранилась после драматичной ничьей между "Аль-Насром" и "Аль-Хилялем" несколько дней назад. Тогда команда Роналду была в нескольких секундах от досрочного титула, однако автогол вратаря Бенту на 98-й минуте отложил чемпионские празднования.

Для Криштиану Роналду этот титул может стать первым чемпионством Саудовской Про-лиги в составе "Аль-Насра" с момента перехода в клуб в 2023 году. Последний раз команда выигрывала чемпионат в сезоне-2018/19.

"Аль-Хиляль" сохраняет математические шансы на титул, однако команде Симоне Индзаги необходимо побеждать и рассчитывать на осечку конкурента.

İdman.Biz
