16-летнего чемпиона "Арсенала" встретили овациями в школе - ВИДЕО

16-летний футболист "Арсенала" Макс Даумен после чемпионства в английской Премьер-лиге получил необычную встречу в школе.

Как сообщает İdman.Biz, ученика и игрока лондонского клуба торжественно встретили аплодисментами преподаватели и школьники.

Видео с эмоциональным моментом быстро распространилось в социальных сетях и вызвало большой интерес у футбольных болельщиков.

Даумен считается одним из самых перспективных молодых игроков системы "Арсенала". После чемпионского сезона внимание к юному футболисту в Англии заметно выросло.