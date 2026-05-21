Испанские тренеры и английские клубы сохраняют шанс на исторический евросезон

Победа "Астон Виллы" над "Фрайбургом" (3:0) в финале Лиги Европы сохранила интригу вокруг исторического распределения еврокубков сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, английские клубы и испанские тренеры по-прежнему претендуют на полный еврокубковый хет-трик.

"Астон Вилла" Унаи Эмери уже выиграла Лигу Европы. При этом в финале Лиги чемпионов встретятся "ПСЖ" Луиса Энрике и "Арсенал" Микеля Артеты, поэтому главный еврокубок сезона в любом случае достанется испанскому специалисту.

Судьба обоих потенциальных "стриков" теперь зависит от сочетания результатов финалов Лиги чемпионов и Лиги конференций.

Если "ПСЖ" победит "Арсенал", а "Райо Вальекано" Иньиго Переса выиграет Лигу конференций у "Кристал Пэлас", все три еврокубка сезона достанутся испанским тренерам.

В случае же побед "Арсенала" и "Кристал Пэлас" все три трофея выиграют английские клубы.

При этом комбинации "ПСЖ" + "Кристал Пэлас" или "Арсенал" + "Райо Вальекано" не позволят оформить ни один из двух возможных абсолютных хет-триков.