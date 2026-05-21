Унаи Эмери после пятой победы в ЛЕ: "Не чувствую себя королем Лиги Европы"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери высказался после победы английского клуба в финале Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, в решающем матче турнира бирмингемская команда разгромила немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0 и впервые в своей истории завоевала трофей.

Для Эмери этот титул Лиги Европы стал уже пятым в карьере.

"Я не чувствую себя королем этого турнира. Чувствую себя по-настоящему благодарным. Мы вместе - короли. Победить было очень сложно, и хорошо сыграть в финале тоже очень сложно. "Фрайбург" заслужил место в финале. Это очень сильная команда с хорошим тренером. Нужно уважать конкуренцию в Европе, потому что она очень высока", - заявил Эмери One Football.

Испанский специалист также прокомментировал дальнейшие амбиции "Астон Виллы".

"Когда я приехал сюда, моей мечтой было играть в Европе и выигрывать трофеи. Это первый титул, который мы завоевали. Но мы не собираемся останавливаться. В следующем сезоне будем играть в Лиге чемпионов против лучших команд мира", - отметил тренер.

Напомним, что ранее Эмери трижды выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и один раз с "Вильярреалом".

Победа над "Фрайбургом" сделала "Астон Виллу" шестым английским клубом, которому удалось выиграть Лигу Европы.