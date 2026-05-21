21 Мая 2026 12:41
Хаби Алонсо назвал "Челси" идеальным вариантом для продолжения карьеры

Новый главный тренер "Челси" Хаби Алонсо дал первое интервью после назначения в лондонский клуб.

Как сообщает İdman.Biz, 44-летний испанский специалист заявил, что доволен новым этапом карьеры и уже начал подготовку к следующему сезону вместе с английской командой.

"Все произошло очень быстро. Это очень хороший вариант для меня", - сказал Алонсо зарубежным СМИ.

Испанец также высказался о составе "Челси", отдельно упомянув Жоау Педру, Энцо Фернандеса и Марка Кукурелью. По словам тренера, эти футболисты вызывают у него большой интерес, а их сохранение в команде имеет важное значение.

Кроме того, Алонсо уклонился от ответа на вопрос о мадридском "Реале", который был его предыдущим местом работы.

"Реал" Мадрид? Нет, нет, нет... Я ничего не могу сказать", - приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что "Челси" официально объявил о назначении Алонсо 17 мая. К работе в клубе он приступит с 1 июля. Контракт с испанским специалистом рассчитан на четыре года.

В заявлении лондонского клуба отдельно подчеркивается, что Алонсо будет выполнять функции менеджера, что предполагает более широкий круг полномочий по сравнению с обычной тренерской должностью.

