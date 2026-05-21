У Неймара вновь возникли проблемы со здоровьем перед ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии и "Сантоса" Неймар столкнулся с новой проблемой со здоровьем незадолго до начала подготовки к чемпионату мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ge Globo, у 34-летнего футболиста диагностирован отек правой икроножной мышцы.

По информации источника, повреждение не считается серьезным, однако игроку потребуется пройти курс лечения и временно ограничить физические нагрузки.

Сейчас Неймар восстанавливается в тренировочном центре "Сантоса" под наблюдением личного медицинского штаба. За состоянием футболиста также следят специалисты Бразильской конфедерации футбола.

Ожидается, что к 27 мая форвард сможет вернуться к полноценным тренировкам и присоединиться к сборной Бразилии перед стартом мирового первенства.