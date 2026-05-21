Мареска уже занимается трансферами и предсезонной подготовкой "Манчестер Сити"

21 Мая 2026 07:10
Итальянский специалист Энцо Мареска уже начал работу над трансферной кампанией и подготовкой "Манчестер Сити" к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, тренер активно готовится к назначению на пост главного тренера английского клуба, где он должен заменить Хосепа Гвардиолу.

По информации источника, Мареска уже сотрудничает со спортивным директором "горожан" Угу Вианой по вопросам формирования состава и планирования предсезонной подготовки.

Отмечается, что специалист занимается разработкой стратегии развития команды на будущее.

Напомним, что в своем единственном полном сезоне во главе "Челси" Мареска выиграл Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира 2025 года, а также вывел лондонский клуб в Лигу чемпионов.

Ранее итальянец уже работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" в сезоне-2022/2023.

За время работы испанского специалиста "Манчестер Сити" завоевал 20 трофеев, включая Кубок английской лиги и Кубок Англии в нынешнем сезоне.

По данным источника, последний матч Гвардиолы у руля команды состоится 24 мая против "Астон Виллы" в заключительном туре английской Премьер-лиги.

