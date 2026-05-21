Унаи Эмери вошел в топ-4 самых титулованных тренеров еврокубков

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери вошел в число самых успешных тренеров в истории еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист завоевал свой пятый европейский трофей после победы английского клуба в финале Лиги Европы над "Фрайбургом" со счетом 3:0.

Финальный матч прошел в Стамбуле на стадионе "Тюпраш".

Благодаря этой победе Эмери вошел в топ-4 тренеров с наибольшим количеством выигранных еврокубков. Ранее такого достижения добивались только Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Джованни Трапаттони.

До этого испанский специалист трижды выигрывал Лигу Европы с "Севильей" в сезонах-2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016, а также завоевал трофей с "Вильярреалом" в сезоне-2020/2021.

Для "Астон Виллы" этот успех стал первым в истории Лиги Европы. Кроме того, бирмингемский клуб стал шестой английской командой, выигравшей данный турнир.