"Астон Вилла" выиграла первый еврокубок за 44 года - ВИДЕО

"Астон Вилла" стала победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, обыграв в финале немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.

Как сообщает İdman.Biz, английский клуб завоевал первый крупный еврокубковый трофей за 44 года.

Финальный матч прошел в Стамбуле на стадионе "Тюпраш".

Счет на 41-й минуте открыл Юри Тилеманс. Перед перерывом Эмилиано Буэндия удвоил преимущество английской команды, а во втором тайме Морган Роджерс установил окончательный результат - 3:0.

В последний раз "Астон Вилла" выигрывала крупный еврокубок в 1982 году, когда в финале Кубка европейских чемпионов победила "Баварию" со счетом 1:0.

Для команды из Бирмингема этот титул стал первым в истории Лиги Европы.

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери провел шестой финал этого турнира в своей карьере.