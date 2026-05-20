Финал Лиги Европы: "Фрайбург" и "Астон Вилла" сыграют за трофей

Сегодня в Стамбуле состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, в решающем матче турнира немецкий "Фрайбург" встретится с английской "Астон Виллой". Игра пройдет на стадионе "Бешикташ Парк" и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Для "Фрайбурга" это будет первый еврокубковый финал в истории клуба. "Астон Вилла" же сыграет в решающем матче турнира УЕФА впервые с 1982 года.

Победитель финала не только завоюет трофей Лиги Европы, но и получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Главным арбитром встречи назначен француз Франсуа Летексье.