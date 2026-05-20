20 Мая 2026
RU

Йошко Гвардиол может вернуться в Бундеслигу

Мировой футбол
Новости
20 Мая 2026 09:16
25
Йошко Гвардиол может вернуться в Бундеслигу

"Бавария" намерена подписать защитника "Манчестер Сити" Йошко Гвардиола. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, мюнхенский клуб проявил конкретный интерес к хорватскому центральному защитнику.

Бывший капитан "Баварии" и футбольный эксперт Лотар Маттеус подтвердил эту новость, отметив, что клуб уже сделал предварительные официальные запросы. "Бавария" рассматривает возможность возвращения Гвардиола в Бундеслигу, где он ранее выступал за "РБ Лейпциг".

В текущем сезоне защитник провел 24 матча за английский клуб, забив два гола и отдав пять результативных передач. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 70 млн.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Алонсо выбрал пятерых неприкасаемых игроков "Челси"
08:15
Мировой футбол

Алонсо выбрал пятерых неприкасаемых игроков "Челси"

Баск был назначен на пост нового главного тренера "синих" 17 мая
Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес перенес операцию
07:20
Мировой футбол

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес перенес операцию

Ранее игрок получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы в победном матче против "Бетиса"
Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
"Реал" объявит о назначении Моуринью не позднее понедельника - СМИ
05:20
Мировой футбол

"Реал" объявит о назначении Моуринью не позднее понедельника - СМИ

Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год
Гвардиола высказался о своем будущем после потери шансов "Сити" на чемпионство
04:40
Мировой футбол

Гвардиола высказался о своем будущем после потери шансов "Сити" на чемпионство

Ранее распространились сообщения об уходе испанца из клуба по окончании сезона
Арсен Венгер поздравил "Арсенал" с чемпионством
02:00
Мировой футбол

Арсен Венгер поздравил "Арсенал" с чемпионством

Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона