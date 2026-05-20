Йошко Гвардиол может вернуться в Бундеслигу

"Бавария" намерена подписать защитника "Манчестер Сити" Йошко Гвардиола. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, мюнхенский клуб проявил конкретный интерес к хорватскому центральному защитнику.

Бывший капитан "Баварии" и футбольный эксперт Лотар Маттеус подтвердил эту новость, отметив, что клуб уже сделал предварительные официальные запросы. "Бавария" рассматривает возможность возвращения Гвардиола в Бундеслигу, где он ранее выступал за "РБ Лейпциг".

В текущем сезоне защитник провел 24 матча за английский клуб, забив два гола и отдав пять результативных передач. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 70 млн.