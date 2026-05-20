20 Мая 2026
RU

"Aтлетико" хочет вернуть Кукурелью в Испанию

Мировой футбол
Новости
20 Мая 2026 10:01
34
"Aтлетико" хочет вернуть Кукурелью в Испанию

Футбольный клуб "Aтлетико" рассматривает возможность трансфера защитника "Челси" Марка Кукурельи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, испанский футболист стал одной из главных целей мадридского клуба на летнее трансферное окно.

По информации источника, "Атлетико" готов потратить значительную часть бюджета на подписание игрока.

Сообщается, что сам Кукурелья после пяти сезонов в Англии заинтересован в возвращении в испанский чемпионат.

При этом на защитника также претендует "Барселона". Кроме того, его стоимость может заметно вырасти после чемпионата мира 2026 года.

Источник отмечает, что возможное назначение Хаби Алонсо главным тренером "Челси" также способно повлиять на будущее футболиста в лондонском клубе.

Официальные переговоры между сторонами пока не начались.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Футболисты "Арсенала" бурно отпраздновали чемпионство - ВИДЕО
11:01
Мировой футбол

Футболисты "Арсенала" бурно отпраздновали чемпионство - ВИДЕО

Лондонский клуб устроил яркие эмоции после завоевания титула АПЛ

Пауло Дибала готов к переходу в Премьер-лигу
10:31
Мировой футбол

Пауло Дибала готов к переходу в Премьер-лигу

Форвард "Ромы" может стать свободным агентом уже этим летом

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов
09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Финал Лиги Европы: "Фрайбург" и "Астон Вилла" сыграют за трофей
09:31
Мировой футбол

Финал Лиги Европы: "Фрайбург" и "Астон Вилла" сыграют за трофей

Главным арбитром встречи назначен француз Франсуа Летексье

Йошко Гвардиол может вернуться в Бундеслигу
09:16
Мировой футбол

Йошко Гвардиол может вернуться в Бундеслигу

В чемпионате Германии защитник выступал за "РБ Лейпциг"
Алонсо выбрал пятерых неприкасаемых игроков "Челси"
08:15
Мировой футбол

Алонсо выбрал пятерых неприкасаемых игроков "Челси"

Баск был назначен на пост нового главного тренера "синих" 17 мая

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона