"Aтлетико" хочет вернуть Кукурелью в Испанию

Футбольный клуб "Aтлетико" рассматривает возможность трансфера защитника "Челси" Марка Кукурельи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, испанский футболист стал одной из главных целей мадридского клуба на летнее трансферное окно.

По информации источника, "Атлетико" готов потратить значительную часть бюджета на подписание игрока.

Сообщается, что сам Кукурелья после пяти сезонов в Англии заинтересован в возвращении в испанский чемпионат.

При этом на защитника также претендует "Барселона". Кроме того, его стоимость может заметно вырасти после чемпионата мира 2026 года.

Источник отмечает, что возможное назначение Хаби Алонсо главным тренером "Челси" также способно повлиять на будущее футболиста в лондонском клубе.

Официальные переговоры между сторонами пока не начались.