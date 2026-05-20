Пауло Дибала готов к переходу в Премьер-лигу

20 Мая 2026 10:31
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz, об этом информирует Sky Sports. По данным источника, аргентинский футболист, несмотря на переговоры с римским клубом о продлении контракта, готов рассмотреть вариант с переездом в Англию уже этим летом.

При этом "Рома" рассчитывает сохранить игрока и ожидает подписания нового соглашения.

Сообщается, что Дибала давно заинтересован в выступлении в Премьер-лиге. Если стороны не смогут договориться по новому контракту, форвард станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне аргентинец провел за "Рому" 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал шесть результативных передач.

