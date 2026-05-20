Президент "Фламенго" признал ошибку клуба в истории с Жуниньо - ФОТО/ВИДЕО

Президент "Фламенго" Луис Эдуарду Баптиста прокомментировал ситуацию вокруг бывшего нападающего "Карабаха" Жуниньо.

Как сообщает İdman.Biz, глава бразильского клуба признал, что ответственность за неудачное развитие карьеры футболиста в команде лежит не на самом игроке.

"С Жуниньо все получилось не так, как мы хотели. Думаю, проблема была не в футболисте, ошибка была нашей. Лео Перейра ждал полтора года, чтобы его приняли болельщики. Мишаэл ждал больше года, Родиней - почти два года, а Эрик Пульгар - около года. Сейчас все ждут, что игрок сразу после перехода начнет показывать высокий уровень. Но играть за такой клуб, как "Фламенго", непросто. Внимание, требования, давление - все идет в одном пакете. Жуниньо нужно было больше времени на адаптацию", - заявил Баптиста.

Напомним, что Жуниньо перешел из "Карабаха" во "Фламенго" в январе 2025 года. Трансфер обошелся бразильскому клубу в пять миллионов евро (10 миллионов манатов).

За "Фламенго" форвард провел 32 матча, однако лишь семь раз выходил в стартовом составе. За это время он забил четыре мяча.

После перехода в мексиканский "Пумас" в декабре Жуниньо заметно прибавил в результативности. В 20 матчах за новый клуб он забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи, напрямую поучаствовав в 12 голах команды.

По информации бразильских СМИ, именно успешное выступление форварда в Мексике заставило руководство "Фламенго" пересмотреть свое отношение к ситуации.