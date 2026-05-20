Тахир Гезаль: "Карабах" доказал, что является реальным авторитетом в европейском футболе"

20 Мая 2026 03:20
Президент "Карабаха" Тахир Гезаль и правление клуба встретились с командой, чтобы подвести итоги исторического сезона, в котором клуб дошел до плей-офф Лиги чемпионов, и обсудить планы на будущее.

Как сообщает İdman.Biz, оценивая выступление команды, Тахир Гезаль отметил:

"То, что произошло в Лиге чемпионов, — одна из самых ярких страниц в истории нашего футбола. "Карабах" доказал всему континенту, что он не случайный участник еврокубков, а реальный авторитет в условиях жесткой конкуренции. В этом успехе особо отмечу Гурбана Гурбанова — он не просто главный тренер, а один из главных архитекторов нашей футбольной философии".

Президент также затронул тему трансферов и управления клубом:

"Мы, как и всегда, предпочли системную и дальновидную трансферную политику громким, но необдуманным шагам. Этот принцип планомерного развития останется неизменным. Также мы продолжаем развивать академию, и эта система уже приносит плоды. Наша цель — передать философию "Карабаха" будущим поколениям, и мы верим, что вскоре еще больше наших воспитанников усилят как основу клуба, так и сборную Азербайджана".

