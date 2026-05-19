19 Мая 2026
RU

Жали Муаддиб и Бахлул Мустафазаде приняли участие в тренировке "Карабаха" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
19 Мая 2026 21:32
24
Жали Муаддиб и Бахлул Мустафазаде приняли участие в тренировке "Карабаха" - ФОТО

Агдамский "Карабах" проводит интенсивные тренировки в преддверии финального тура Мисли Премьер-лиги. Как сообщает İdman.Biz, подготовка команды проходит на ее домашней базе — "Азерсун Арене".

Клуб также поделился в социальных сетях кадрами с тренировочного процесса. На снимках видно, что к общей группе уже присоединился новичок команды Жали Муаддиб. Кроме того, к полноценным занятиям вернулся защитник Бахлул Мустафазаде, который полностью восстановился после травмы.

В заключительном туре подопечным Гурбана Гурбанова предстоит выездной матч против "Сумгайыта". Встреча пройдет на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в пятницу, 22 мая, и начнется в 19:30.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Карабах" узнал часть возможных соперников в Лиге Европы
13:33
Азербайджанский футбол

"Карабах" узнал часть возможных соперников в Лиге Европы

Агдамский клуб будет в числе сеяных при жеребьевке первого квалификационного раунда

"Сабах" узнал возможных соперников в Лиге чемпионов
13:03
Азербайджанский футбол

"Сабах" узнал возможных соперников в Лиге чемпионов

Чемпион Азербайджана начнет еврокубковый путь с первого квалификационного раунда

Защитник "Шамахы" Давид Сантос успешно прооперирован в Португалии - ФОТО
01:20
Азербайджанский футбол

Защитник "Шамахы" Давид Сантос успешно прооперирован в Португалии - ФОТО

Тяжелую травму футболист получил в матче против бакинского "Сабаха"
Белайди Пуси может вернуться в чемпионат Азербайджана
18 Мая 23:46
Азербайджанский футбол

Белайди Пуси может вернуться в чемпионат Азербайджана

К 28-летнему форварду проявляют серьезный интерес сразу три клуба из Мисли Премьер-лиги
Венсан Абубакар может продолжить карьеру в Турции
18 Мая 21:42
Азербайджанский футбол

Венсан Абубакар может продолжить карьеру в Турции

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего камерунского форварда в 700 000 евро
"Ханкенди" завоевал путевку в Первую лигу
18 Мая 21:26
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" завоевал путевку в Первую лигу

За вторую путевку поборется "Гарадаг Локбатан"

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года
"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО
17 Мая 00:00
Мировой футбол

"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО

Роналду провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями