Жали Муаддиб и Бахлул Мустафазаде приняли участие в тренировке "Карабаха" - ФОТО

Агдамский "Карабах" проводит интенсивные тренировки в преддверии финального тура Мисли Премьер-лиги. Как сообщает İdman.Biz, подготовка команды проходит на ее домашней базе — "Азерсун Арене".

Клуб также поделился в социальных сетях кадрами с тренировочного процесса. На снимках видно, что к общей группе уже присоединился новичок команды Жали Муаддиб. Кроме того, к полноценным занятиям вернулся защитник Бахлул Мустафазаде, который полностью восстановился после травмы.

В заключительном туре подопечным Гурбана Гурбанова предстоит выездной матч против "Сумгайыта". Встреча пройдет на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в пятницу, 22 мая, и начнется в 19:30.