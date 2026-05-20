Марко Янкович может продолжить карьеру в чемпионате Турции

20 Мая 2026 00:54
Футболист "Карабаха" Марко Янкович может сменить команду.

Как передает İdman.Biz, соответствующей информацией поделился спортивный журналист Эльчин Джафаров.

По его словам, черногорским полузащитником активно интересуется турецкий "Коньяспор". Согласно утверждениям, представитель Коньи предложил игроку, зарабатывающему в настоящее время в агдамском клубе около 60 000 долларов в год, зарплату в размере около 70 000-80 000 долларов.

Отмечается, что в случае осуществления трансфера "Карабах" может заработать на переходе Янковича около 1 млн долларов.

Официальных заявлений со стороны клубов по этому поводу пока не поступало.

