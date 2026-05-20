Для "Сабаха" определились новые возможные соперники в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Сабах" узнал новых потенциальных соперников перед дебютом в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, чемпион Азербайджана сезона-2025/26 начнет выступление в самом престижном клубном турнире Европы с первого квалификационного раунда.

Бакинский клуб с коэффициентом 6,000 будет находиться среди несеяных команд.

В число возможных соперников "Сабаха" вошли румынская "Университатя Крайова" и молдавский "Петрокуб", которые оказались в списке сеяных участников. Таким образом, число уже известных потенциальных соперников азербайджанского клуба выросло до 13.

На данный момент среди сеяных команд находятся "Шемрок Роверс" (Ирландия), "КуПС Куопио" (Финляндия), "Дрита" (Косово), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), "Борац" (Босния и Герцеговина), "Викингур Рейкьявик" (Исландия), "Кайрат" (Казахстан), "Университатя Крайова" (Румыния), "Рига" (Латвия), "Клаксвик" (Фарерские острова), "Флора" (Эстония), "Ларн" (Северная Ирландия) и "Петрокуб" (Молдова).

В списке несеяных, помимо "Сабаха", присутствуют "Интер Эскальдес" (Андорра), "Левски" (Болгария), "Кауно Жальгирис" (Литва), "ЭТО Дьор" (Венгрия), "Иберия 1999" (Грузия), "Флориана" (Мальта), "Тре Фиори" (Сан-Марино), "Вардар" (Северная Македония), "МЛ Витебск" (Беларусь), а также чемпионы Албании, Люксембурга и Черногории.

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет 16 июня. Первые матчи состоятся 7-8 июля, ответные встречи - 14-15 июля.