Стали известны возможные соперники "Нефтчи" в Лиге конференций

20 Мая 2026 10:16
Футбольный клуб "Нефтчи" стартует в Лиге конференций сезона-2026/27 с первого квалификационного раунда.

Как сообщает İdman.Biz, бакинский клуб за тур до окончания чемпионата гарантировал себе четвертое место в Мисли Премьер-лиге и обеспечил участие в еврокубках.

После 32 туров "Нефтчи" набрал 56 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Благодаря коэффициенту 6,500 "бело-черные" будут в числе сеяных команд при жеребьевке первого квалификационного раунда Лиги конференций.

Уже известны 17 из 26 возможных соперников "Нефтчи". Среди них латвийская "Лиепая", финские "Ильвес" и "Интер Турку", андоррская "УЕ Санта-Колома", валлийские "Коннас Куэй", "Пенибонт" и "Кернарфон Таун", ирландский "Богемианс", исландский "Стьярнан", гибралтарская "Европа", косовская "Малишева", казахстанский "Елимай", литовский "Хегельманн", фарерский "Рунавик", североирландский "Гленторан", мальтийский "Марсашлокк" и эстонский "Нымме Калью".

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций пройдет 16 июня. Первые матчи состоятся 9 июля, ответные игры - 16 июля.

İdman.Biz
