Руни назвал величайшего тренера в истории футбола

20 Мая 2026 11:16
Бывший нападающий сборной Англии по футболу и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал лучшего тренера в истории футбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, экс-футболист высказался в эфире BBC, сравнив сэра Алекса Фергюсона и Хосепа Гвардиолу.

"Фергюсон - величайший тренер всех времен. Но Пеп - лучший тренер своего поколения, причем с большим отрывом. Люди говорят о том, что Гвардиола провел в одном клубе 10 лет, и это невероятно. Но Фергюсон работал в "Манчестер Юнайтед" 26 лет. Провести 26 лет в одном клубе - это феноменально.

Когда сэр Алекс пришел в "Манчестер Юнайтед", ситуация была совершенно другой. Он практически с нуля построил клуб и снова превратил его в силу английского футбола. Пепу не приходилось делать нечто подобное. Но то, чего он добился с точки зрения полного доминирования, тоже невозможно отрицать", - заявил Руни.

