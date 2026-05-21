21 Мая 2026 00:10
Луис Энрике:"Нас ждет великий финал Лиги чемпионов"

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился мнением об "Арсенале" и наставнике лондонского клуба Микеле Артете перед финалом Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football.London, испанский специалист высоко оценил игру английской команды, которая впервые за 22 года стала чемпионом Премьер-лиги.

"Они заслужили победу в чемпионате. У "Арсенала" был великолепный сезон. Мы уже играли с этой командой и знаем, на что она способна", - заявил Энрике.

Тренер "ПСЖ" также отметил сильные качества лондонцев.

"Без мяча это лучшая команда мира, а с мячом они способны забивать очень много. Это отличное сочетание", - подчеркнул испанец.

По словам Энрике, выход "ПСЖ" и "Арсенала" в финал Лиги чемпионов закономерен.

"Логично, что именно мы встречаемся в финале. Нас ждет действительно великий матч", - сказал он.

Специалист отдельно отметил работу Микеля Артеты.

"Если посмотреть на статистику "Арсенала", становится понятно, что Артета - настоящий лидер. Он привил команде победный менталитет", - добавил Энрике.

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

İdman.Biz
