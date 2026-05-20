Полузащитник "МЮ" станет одноклубником Месси в "Интер Майами"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро находится на финальной стадии переговоров с "Интер Майами".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, бразильский футболист близок к переходу в американский клуб, где выступает Лионель Месси.

По информации источника, игрок хочет продолжить карьеру именно в "Интер Майами", а сделка на правах свободного агента должна быть завершена после последнего тура английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Каземиро покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона после истечения срока контракта.

Напомним, что бразилец перешел в английский клуб из мадридского "Реала" в 2022 году.

В текущем сезоне Каземиро провел 35 матчей за "красных дьяволов", забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Также полузащитник вошел в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.