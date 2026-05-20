Дембеле подтвердил участие в финале Лиги чемпионов против "Арсенала"

Нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле подтвердил, что сможет сыграть в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 против "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, французский форвард успокоил болельщиков после повреждения, полученного в матче чемпионата Франции с "Парижем" (1:2).

Футболист был заменен уже на 27-й минуте встречи, однако позже заявил, что серьезных проблем со здоровьем у него нет.

"Все идет очень хорошо. Немного испугался в матче с "Парижем", но я в порядке и сыграю в финале. Думаю, что буду готов на 100 процентов. У меня нет в этом сомнений", - заявил Дембеле.

Француз также отметил, что решил не рисковать своим состоянием перед главным матчем сезона.

"В моей карьере было много травм и повреждений, в том числе перед важными матчами. Поэтому я предпочел остановиться и не рисковать", - подчеркнул форвард.

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится 30 мая.

В нынешнем сезоне Дембеле провел 39 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.