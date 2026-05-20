20 Мая 2026
RU

Карвахаль не пригласил Арбелоа на прощальный ужин

Мировой футбол
Новости
20 Мая 2026 22:16
34
Карвахаль не пригласил Арбелоа на прощальный ужин

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль не пригласил главного тренера команды Альваро Арбелоа на свой прощальный ужин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, несколько дней назад стало известно, что Карвахаль покинет мадридский клуб после завершения сезона.

По информации источника, в среду капитан "сливочных" организовал прощальный ужин, на который были приглашены футболисты команды и некоторые сотрудники клуба.

При этом Арбелоа в списке приглашенных не оказался.

Напомним, что Дани Карвахаль практически всю карьеру провел в "Реале". Исключением стал лишь сезон-2012/2013, когда защитник выступал за немецкий "Байер".

Свой последний матч в нынешнем сезоне мадридский клуб проведет 23 мая против "Атлетика".

Ожидается, что уже на следующей неделе новым главным тренером "Реала" станет Жозе Моуринью.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бизнесмен азербайджанского происхождения обратится в CAS после футбольного бана
23:08
Мировой футбол

Бизнесмен азербайджанского происхождения обратится в CAS после футбольного бана

Агент бизнесмена считает решение РФС несправедливым

"Фрайбург" и "Астон Вилла" начали борьбу за трофей Лиги Европы
23:00
Мировой футбол

"Фрайбург" и "Астон Вилла" начали борьбу за трофей Лиги Европы - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Стамбуле проходит финал Лиги Европы УЕФА

Полузащитник "МЮ" станет одноклубником Месси в "Интер Майами"
22:56
Мировой футбол

Полузащитник "МЮ" станет одноклубником Месси в "Интер Майами"

Бразилец близок к переходу в американский клуб на правах свободного агента

"Арсенал" проведет чемпионский парад после финала ЛЧ
22:32
Мировой футбол

"Арсенал" проведет чемпионский парад после финала ЛЧ

Лондонский клуб впервые за 22 года выиграл АПЛ

Дембеле подтвердил участие в финале Лиги чемпионов против "Арсенала"
21:57
Мировой футбол

Дембеле подтвердил участие в финале Лиги чемпионов против "Арсенала"

Форвард "ПСЖ" заявил, что полностью восстановится к решающему матчу

Салах может продолжить карьеру в Италии
20:59
Мировой футбол

Салах может продолжить карьеру в Италии

Египетский форвард способен продолжить карьеру в Серии А

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона
"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино"
18 Мая 00:58
Мировой футбол

"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

За тур до конца сезона "Кремонезе" отстает от спасительного 17-го места на одно очко