Карвахаль не пригласил Арбелоа на прощальный ужин

Защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль не пригласил главного тренера команды Альваро Арбелоа на свой прощальный ужин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, несколько дней назад стало известно, что Карвахаль покинет мадридский клуб после завершения сезона.

По информации источника, в среду капитан "сливочных" организовал прощальный ужин, на который были приглашены футболисты команды и некоторые сотрудники клуба.

При этом Арбелоа в списке приглашенных не оказался.

Напомним, что Дани Карвахаль практически всю карьеру провел в "Реале". Исключением стал лишь сезон-2012/2013, когда защитник выступал за немецкий "Байер".

Свой последний матч в нынешнем сезоне мадридский клуб проведет 23 мая против "Атлетика".

Ожидается, что уже на следующей неделе новым главным тренером "Реала" станет Жозе Моуринью.