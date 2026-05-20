20 Мая 2026 20:59
Салах может продолжить карьеру в Италии

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Speedline, в подписании египетского футболиста заинтересован туринский "Ювентус".

По информации источника, "Ливерпуль" покинет форвард после завершения нынешнего сезона в статусе свободного агента.

Сообщается, что главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти хочет усилить атакующую линию команды и считает Салаха одним из лучших вариантов благодаря его опыту и качеству игры в атаке.

Напомним, что Мохамед Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" в 2017 году за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне египтянин провел 40 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

İdman.Biz
