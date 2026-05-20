20 Мая 2026 19:59
УЕФА изменит формат отбора на чемпионаты мира и Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес изменения в структуру отборочных турниров на чемпионаты мира и Европы.

Как сообщает İdman.Biz, новый формат начнет действовать после чемпионата Европы 2028 года.

Согласно новой системе, квалификация будет состоять из двух лиг. В первую войдут 36 национальных сборных, а во вторую - 18 или 19 команд.

Победители групп первой лиги будут напрямую выходить в финальную стадию чемпионатов мира и Европы. Остальные путевки будут разыгрываться через систему плей-офф, в которой также примут участие лучшие сборные второй лиги.

Сообщается, что в ближайшие месяцы концепция турнира будет дорабатываться. Каждая национальная команда проведет по шесть матчей.

Кроме того, хозяева чемпионатов мира и Европы будут автоматически получать путевки в финальную стадию турниров, однако все равно примут участие в отборе. Это будет необходимо для определения посева в следующем розыгрыше Лиги наций.

Также стало известно, что с сезона-2028/2029 Лига наций будет состоять из трех лиг по 18 команд в каждой.

İdman.Biz
