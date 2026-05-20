Бывшая девушка Винисиуса спровоцировала скандал в Бразилии - ФОТО/ВИДЕО

Бывшая девушка нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора Вирджиния Фонсека оказалась в центре громкого скандала в соцсетях.

Как сообщает İdman.Biz, бразильская инфлюенсер и предпринимательница опубликовала видео из зоопарка, на котором целует обезьяну.

После публикации часть пользователей соцсетей расценила этот ролик как намек в адрес Винисиуса Жуниора и поведение с расистским подтекстом.

По данным бразильских СМИ, видео появилось через несколько дней после расставания пары. 15 мая 2026 года Вирджиния Фонсека сообщила в социальных сетях, что ее отношения с футболистом завершены.

Резонанс вокруг публикации связан с тем, что Винисиус Жуниор на протяжении карьеры неоднократно сталкивался с расистскими оскорблениями. Именно поэтому многие пользователи в Бразилии восприняли видео Фонсеки не как случайную публикацию, а как возможную провокацию против игрока.