20 Мая 2026 13:44
В Казахстане раскритиковали отсутствие капитана "Сабаха" в сборной

Капитан "Сабаха" Станислав Покатилов оказался в центре внимания казахстанских СМИ после решения тренерского штаба национальной сборной.

Как сообщает İdman.Biz, портал sports.kz раскритиковал отсутствие опытного голкипера в расширенном составе сборной Казахстана на матчи против Армении и Венгрии.

По мнению издания и ряда местных специалистов, 33-летний вратарь заслуживал вызова в национальную команду благодаря выступлению в нынешнем сезоне.

Покатилов провел 30 матчей в Мисли Премьер-лиге и отыграл 2700 минут. За это время он пропустил 22 мяча, а также вошел в число лидеров чемпионата по количеству "сухих" матчей. Вместе с португальским голкипером Рикарду Фернандешем вратарь "Сабаха" сохранил ворота в неприкосновенности в 13 встречах.

При этом в заявку сборной Казахстана вошли Темирлан Анарбеков, Бекхан Шайзада, Мухамеджан Сейсен и Александр Заруцкий. Последний матч за национальную команду Покатилов провел еще летом 2025 года против Беларуси.

Казахстанский специалист Булат Есмагамбетов назвал решение не вызывать голкипера спорным.

"Я считаю, что сегодня Станислав Покатилов - самый успешный казахстанский футболист, выступающий за рубежом. Он сделал "золотой дубль" в Азербайджане, стал чемпионом и обладателем Кубка. Он является первым номером сборной Казахстана", - заявил эксперт.

По его словам, лидерские качества Покатилова, умение руководить обороной и спасать команду были важной частью успеха "Сабаха" в нынешнем сезоне.

İdman.Biz
