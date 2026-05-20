"Астон Вилла" - "Фрайбург": финал Лиги Европы, в котором опыт встретится с мечтой – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Стамбуле сегодня состоится финал Лиги Европы - второго по значимости футбольного еврокубка.

Как передает İdman.Biz, на "Бешикташ Парк" трофей оспорят английская "Астон Вилла" и немецкий "Фрайбург". Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Заметим, что в решающем матче сыграют клубы с совершенно разной европейской историей, но с одинаково большим шансом сделать этот сезон особенным. Для бирмингемцев это возможность вернуть себе статус большого еврокубкового клуба, а для "Фрайбурга" - шанс впервые выиграть международный трофей и навсегда переписать собственную историю.

Для "Астон Виллы" это далеко не первый большой европейский вечер. В 1982 году английский клуб выиграл Кубок европейских чемпионов, победив в финале "Баварию" со счетом 1:0. Затем бирмингемцы взяли и Суперкубок УЕФА, обыграв "Барселону" по сумме двух матчей (3:1). У "Фрайбурга" все иначе: нынешний финал станет для клуба первым в еврокубках. И именно это делает немецкую команду одной из самых ярких историй нынешнего сезона.

Путь "Астон Виллы" к финалу выглядел по-настоящему уверенным. Команда Унаи Эмери выиграла семь из восьми матчей общего этапа, напрямую вышла в 1/8 финала, а затем поочередно прошла "Лилль" (3:0 по сумме двух матчей), "Болонью" (7:1) и "Ноттингем Форест". Особенно ярким получился полуфинал: после поражения 0:1 в первой игре "Вилла" дома ответила разгромом 4:0.

"Фрайбург" шел к финалу сложнее, но именно это и добавило команде характера. Немцы начали плей-офф с поражения от "Генка" (0:1), однако затем разгромили бельгийцев со счетом 5:1, после чего уверенно прошли "Сельту" (6:1 по сумме двух встреч). В полуфинале против "Браги" "Фрайбург" снова оказался в роли догоняющего после 1:2 в гостях, но дома перевернул противостояние победой 3:1.

Интересно, что до нынешнего финала команды вообще ни разу не встречались друг с другом в официальных матчах. Так что в Стамбуле будет написана первая глава этого противостояния.

Кстати, азербайджанским болельщикам "Фрайбург" хорошо знаком еще по матчам с агдамским "Карабахом" в групповом этапе Лиги Европы сезона-2022/23. Тогда немецкий клуб дома победил со счетом 2:1, а в Баку команды сыграли вничью - 1:1. Причем "Карабах" ушел от поражения уже в компенсированное время.

Возвращаясь к финалу, отметим, что перед решающим матчем у "Астон Виллы" есть и кадровые вопросы. Амаду Онана пропустил последние матчи из-за проблем с икроножной мышцей, хотя в последние дни уже тренировался с командой. Зато эмоциональный фон у англичан отличный: совсем недавно команда обыграла "Ливерпуль" со счетом 4:2, а Олли Уоткинс снова подтвердил, что находится в великолепной форме.

У "Фрайбурга" главная потеря - японский полузащитник Юито Судзуки, сломавший ключицу в начале мая. В остальном же команда подходит к финалу практически в оптимальном составе. Более того, "Фрайбург" мощно завершил сезон в Бундеслиге, разгромив "Лейпциг" - 4:1.

Отдельное внимание, конечно, приковано к Унаи Эмери. Испанец уже давно стал одним из главных специалистов по Лиге Европы: он трижды выигрывал турнир с испанской "Севильей" и еще один раз с "Вильярреалом". Теперь тренер "Астон Виллы" может взять уже пятый титул в этом турнире. Но нынешний финал для него явно особенный - "Астон Вилла" впервые за долгие годы снова чувствует себя клубом европейского уровня.

Впрочем, именно в таких матчах часто рождаются новые футбольные истории. "Фрайбург" уже и так провел свой лучший еврокубковый сезон, но теперь находится в одном шаге от чего-то по-настоящему большого. Стамбулу же остается только дождаться, чья история окажется сильнее.