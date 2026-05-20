Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира - ФОТО

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин объявил окончательный состав команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в заявку национальной команды вошли 26 футболистов.

В составе швейцарцев преобладают опытные игроки. Сразу 17 футболистов принимали участие и в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Для лидеров команды Гранита Джаки и Рикардо Родригеса предстоящий турнир станет четвертым чемпионатом мира подряд. При этом Джака остается рекордсменом сборной Швейцарии по количеству проведенных матчей.

Мурат Якин заявил, что доволен своим выбором и включил в состав сильнейших игроков. Отдельное внимание в Швейцарии привлекло возвращение Зеки Амдуни после длительного восстановления от травмы.

В рамках подготовки к чемпионату мира швейцарцы 31 мая сыграют товарищеский матч против Иордании, а 6 июня встретятся с Австралией.

Первый матч на мундиале сборная Швейцарии проведет 13 июня против Катара. Также соперниками команды по группе станут Босния и Герцеговина и Канада.

В заявку сборной Швейцарии вошли:

Вратари: Марвин Келлер, Грегор Кобель, Ивон Мвого.

Защитники: Мануэль Аканджи, Аурель Аменда, Эрай Джемерт, Нико Эльведи, Лука Жаке, Миро Мухайм, Рикардо Родригес, Сильван Видмер.

Полузащитники и нападающие: Мишель Эбишер, Зеки Амдуни, Брель Эмболо, Кристиан Фасснахт, Ремо Фройлер, Седрик Иттен, Ардон Яшари, Йохан Манзамби, Дан Ндойе, Ноа Окафор, Фабиан Ридер, Джибриль Соу, Рубин Варгас, Гранит Джака, Денис Закария.