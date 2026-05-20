20 Мая 2026 18:17
Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира - ФОТО

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин объявил окончательный состав команды на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в заявку национальной команды вошли 26 футболистов.

В составе швейцарцев преобладают опытные игроки. Сразу 17 футболистов принимали участие и в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Для лидеров команды Гранита Джаки и Рикардо Родригеса предстоящий турнир станет четвертым чемпионатом мира подряд. При этом Джака остается рекордсменом сборной Швейцарии по количеству проведенных матчей.

Мурат Якин заявил, что доволен своим выбором и включил в состав сильнейших игроков. Отдельное внимание в Швейцарии привлекло возвращение Зеки Амдуни после длительного восстановления от травмы.

В рамках подготовки к чемпионату мира швейцарцы 31 мая сыграют товарищеский матч против Иордании, а 6 июня встретятся с Австралией.

Первый матч на мундиале сборная Швейцарии проведет 13 июня против Катара. Также соперниками команды по группе станут Босния и Герцеговина и Канада.

В заявку сборной Швейцарии вошли:

Вратари: Марвин Келлер, Грегор Кобель, Ивон Мвого.

Защитники: Мануэль Аканджи, Аурель Аменда, Эрай Джемерт, Нико Эльведи, Лука Жаке, Миро Мухайм, Рикардо Родригес, Сильван Видмер.

Полузащитники и нападающие: Мишель Эбишер, Зеки Амдуни, Брель Эмболо, Кристиан Фасснахт, Ремо Фройлер, Седрик Иттен, Ардон Яшари, Йохан Манзамби, Дан Ндойе, Ноа Окафор, Фабиан Ридер, Джибриль Соу, Рубин Варгас, Гранит Джака, Денис Закария.

İdman.Biz
