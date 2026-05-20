"Арсенал" проведет чемпионский парад после финала ЛЧ

"Арсенал" объявил о проведении праздничного парада в честь победы в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, мероприятие состоится 31 мая - на следующий день после финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен".

Решающий матч главного еврокубка пройдет 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

Напомним, что "Арсенал" стал чемпионом Англии впервые за 22 года. Лондонский клуб обеспечил себе титул после победы над "Бернли" в 37-м туре АПЛ, а также ничьей "Манчестер Сити" в матче с "Борнмутом" - 1:1.

В последний раз "Арсенал" выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2003/2004 под руководством Арсена Венгера.