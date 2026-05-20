20 Мая 2026
RU

"Арсенал" проведет чемпионский парад после финала ЛЧ

Мировой футбол
Новости
20 Мая 2026 22:32
39
"Арсенал" проведет чемпионский парад после финала ЛЧ

"Арсенал" объявил о проведении праздничного парада в честь победы в английской Премьер-лиге сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, мероприятие состоится 31 мая - на следующий день после финала Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен".

Решающий матч главного еврокубка пройдет 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

Напомним, что "Арсенал" стал чемпионом Англии впервые за 22 года. Лондонский клуб обеспечил себе титул после победы над "Бернли" в 37-м туре АПЛ, а также ничьей "Манчестер Сити" в матче с "Борнмутом" - 1:1.

В последний раз "Арсенал" выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2003/2004 под руководством Арсена Венгера.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бизнесмен азербайджанского происхождения обратится в CAS после футбольного бана
23:08
Мировой футбол

Бизнесмен азербайджанского происхождения обратится в CAS после футбольного бана

Агент бизнесмена считает решение РФС несправедливым

"Фрайбург" и "Астон Вилла" начали борьбу за трофей Лиги Европы
23:00
Мировой футбол

"Фрайбург" и "Астон Вилла" начали борьбу за трофей Лиги Европы - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Стамбуле проходит финал Лиги Европы УЕФА

Полузащитник "МЮ" станет одноклубником Месси в "Интер Майами"
22:56
Мировой футбол

Полузащитник "МЮ" станет одноклубником Месси в "Интер Майами"

Бразилец близок к переходу в американский клуб на правах свободного агента

Карвахаль не пригласил Арбелоа на прощальный ужин
22:16
Мировой футбол

Карвахаль не пригласил Арбелоа на прощальный ужин

Капитан "Реала" организовал встречу для команды перед уходом из клуба

Дембеле подтвердил участие в финале Лиги чемпионов против "Арсенала"
21:57
Мировой футбол

Дембеле подтвердил участие в финале Лиги чемпионов против "Арсенала"

Форвард "ПСЖ" заявил, что полностью восстановится к решающему матчу

Салах может продолжить карьеру в Италии
20:59
Мировой футбол

Салах может продолжить карьеру в Италии

Египетский форвард способен продолжить карьеру в Серии А

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона
"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино"
18 Мая 00:58
Мировой футбол

"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

За тур до конца сезона "Кремонезе" отстает от спасительного 17-го места на одно очко