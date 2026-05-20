Бизнесмен азербайджанского происхождения обратится в CAS после футбольного бана

Бизнесмен азербайджанского происхождения Туфан Садыгов, оказывавший финансовую поддержку футбольному клубу "Химки", в ближайшее время обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) после решения Российского футбольного союза о пожизненном отстранении от футбольной деятельности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Матч ТВ", об этом заявил футбольный агент Дмитрий Селюк.

Напомним, в феврале апелляционный комитет РФС оставил в силе решение контрольно-дисциплинарного комитета о пожизненном запрете Садыгову заниматься деятельностью, связанной с футболом.

В РФС заявили, что причиной стали "неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА", а также действия, которые якобы привели к утрате профессионального статуса клуба "Химки" по неспортивным причинам.

По словам Селюка, у подмосковного клуба был долг в размере 700-800 миллионов рублей, что составляет около восьми миллионов евро.

"Из-за этого команду выкидывать из высшей лиги? У половины мирового футбола долги больше. Туфан предлагал продать игроков и направить деньги на погашение долгов", - отметил агент.

Он подчеркнул, что ряд футболистов покинули "Химки" в статусе свободных агентов, хотя клуб мог заработать на их трансферах.

Селюк также заявил, что Садыгов официально не являлся владельцем клуба, а был одним из спонсоров.

"Когда его дисквалифицировали, это было несправедливо. Уверен, РФС проиграет суд в CAS", - добавил агент.

В сентябре арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом. По итогам прошлого сезона команда заняла 12-е место в РПЛ, однако не получила лицензию для участия в чемпионате-2025/2026. Позже клуб объявил о приостановке деятельности.