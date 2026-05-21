Тренер "Астон Виллы" повторил достижение Фергюсона, Анчелотти и Моуринью

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери в шестой раз в карьере вывел свою команду в финал еврокубкового турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sports, по этому показателю испанский специалист сравнялся с Алексом Фергюсоном, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

В настоящее время "Астон Вилла" проводит финальный матч Лиги Европы против немецкого "Фрайбурга".

Чаще в финалах еврокубков участвовал только Джованни Трапаттони, на счету которого семь решающих матчей.

Отмечается, что все финалы Эмери пришлись на второй по значимости европейский клубный турнир.

На пути к финалу нынешнего розыгрыша Лиги Европы "Астон Вилла" обыграла "Ноттингем Форест" с общим счетом 4:1, а "Фрайбург" оказался сильнее "Браги" - 4:3.