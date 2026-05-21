21 Мая 2026
RU

Тренер "Астон Виллы" повторил достижение Фергюсона, Анчелотти и Моуринью

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2026 00:37
22
Тренер "Астон Виллы" повторил достижение Фергюсона, Анчелотти и Моуринью

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери в шестой раз в карьере вывел свою команду в финал еврокубкового турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sports, по этому показателю испанский специалист сравнялся с Алексом Фергюсоном, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

В настоящее время "Астон Вилла" проводит финальный матч Лиги Европы против немецкого "Фрайбурга".

Чаще в финалах еврокубков участвовал только Джованни Трапаттони, на счету которого семь решающих матчей.

Отмечается, что все финалы Эмери пришлись на второй по значимости европейский клубный турнир.

На пути к финалу нынешнего розыгрыша Лиги Европы "Астон Вилла" обыграла "Ноттингем Форест" с общим счетом 4:1, а "Фрайбург" оказался сильнее "Браги" - 4:3.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Астон Вилла" выиграла Лигу Европы, разгромив в финале "Фрайбург"
00:53
Мировой футбол

"Астон Вилла" выиграла Лигу Европы, разгромив в финале "Фрайбург" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Унаи Эмери впервые в истории завоевала трофей

Принц Уильям приехал в Стамбул поддержать "Астон Виллу" в финале Лиги Европы
00:22
Мировой футбол

Принц Уильям приехал в Стамбул поддержать "Астон Виллу" в финале Лиги Европы

Наследник британского престола посетил раздевалку команды перед матчем

Луис Энрике:"Нас ждет великий финал Лиги чемпионов"
00:10
Мировой футбол

Луис Энрике:"Нас ждет великий финал Лиги чемпионов"

Тренер "ПСЖ" назвал команду Артеты лучшей в мире без мяча
Бизнесмен азербайджанского происхождения обратится в CAS после футбольного бана
20 Мая 23:08
Мировой футбол

Бизнесмен азербайджанского происхождения обратится в CAS после футбольного бана

Агент бизнесмена считает решение РФС несправедливым

Полузащитник "МЮ" станет одноклубником Месси в "Интер Майами"
20 Мая 22:56
Мировой футбол

Полузащитник "МЮ" станет одноклубником Месси в "Интер Майами"

Бразилец близок к переходу в американский клуб на правах свободного агента

"Арсенал" проведет чемпионский парад после финала ЛЧ
20 Мая 22:32
Мировой футбол

"Арсенал" проведет чемпионский парад после финала ЛЧ

Лондонский клуб впервые за 22 года выиграл АПЛ

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона