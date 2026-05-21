Принц Уильям приехал в Стамбул поддержать "Астон Виллу" в финале Лиги Европы

Принц Уильям прибыл в Стамбул на финальный матч Лиги Европы сезона-2025/2026, чтобы поддержать "Астон Виллу".

Как сообщает İdman.Biz, английский клуб встречается в решающем матче турнира с немецким "Фрайбургом".

По информации зарубежных СМИ, перед началом встречи принц Уэльский посетил раздевалку команды Унаи Эмери и обратился к футболистам с напутственными словами.

В данный момент "Астон Вилла" уверенно ведет в счете - 3:0.

Ранее принц Уильям объяснял, почему стал болельщиком именно "Астон Виллы". По его словам, он не хотел поддерживать популярные клубы вроде "Манчестер Юнайтед" или "Челси", как большинство его друзей, и выбрал команду, которая дарит яркие эмоции.

Напомним, принц Уильям также является президентом Футбольной ассоциации Англии с 2005 года. Финал Лиги Европы проходит на стадионе "Тюпраш" в Стамбуле.