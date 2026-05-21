21 Мая 2026
RU

"Бавария" хочет бесплатно подписать защитника "Манчестер Сити"

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2026 02:00
32
"Бавария" хочет бесплатно подписать защитника "Манчестер Сити"

Мюнхенская "Бавария" рассматривает возможность усиления линии обороны в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, немецкий клуб заинтересован в подписании защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса.

По информации источника, английский футболист может перейти в "Баварию" бесплатно на правах свободного агента, так как его контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до конца июня.

Отмечается, что Стоунс ранее выступал вместе с нынешним главным тренером "Баварии" Венсаном Компани в центре обороны английского клуба.

Теперь английский защитник может вновь поработать с бельгийским специалистом уже в мюнхенской команде.

28 мая Джону Стоунсу исполнится 32 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Принц Уильям эмоционально отпраздновал победу "Астон Виллы"
01:36
Мировой футбол

Принц Уильям эмоционально отпраздновал победу "Астон Виллы" - ОБНОВЛЕНО

Наследник британского престола бурно праздновал второй гол любимой команды

Унаи Эмери вошел в топ-4 самых титулованных тренеров еврокубков
01:22
Мировой футбол

Унаи Эмери вошел в топ-4 самых титулованных тренеров еврокубков

Наставник "Астон Виллы" завоевал пятый европейский трофей

"Астон Вилла" выиграла первый еврокубок за 44 года
01:12
Мировой футбол

"Астон Вилла" выиграла первый еврокубок за 44 года - ВИДЕО

Английский клуб разгромил "Фрайбург" в финале Лиги Европы

"Астон Вилла" выиграла Лигу Европы, разгромив в финале "Фрайбург"
00:53
Мировой футбол

"Астон Вилла" выиграла Лигу Европы, разгромив в финале "Фрайбург" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Унаи Эмери впервые в истории завоевала трофей

Тренер "Астон Виллы" повторил достижение Фергюсона, Анчелотти и Моуринью
00:37
Мировой футбол

Тренер "Астон Виллы" повторил достижение Фергюсона, Анчелотти и Моуринью

Унаи Эмери в шестой раз вывел команду в финал еврокубка

Луис Энрике:"Нас ждет великий финал Лиги чемпионов"
00:10
Мировой футбол

Луис Энрике:"Нас ждет великий финал Лиги чемпионов"

Тренер "ПСЖ" назвал команду Артеты лучшей в мире без мяча

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"