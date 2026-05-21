"Бавария" хочет бесплатно подписать защитника "Манчестер Сити"

Мюнхенская "Бавария" рассматривает возможность усиления линии обороны в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, немецкий клуб заинтересован в подписании защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса.

По информации источника, английский футболист может перейти в "Баварию" бесплатно на правах свободного агента, так как его контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до конца июня.

Отмечается, что Стоунс ранее выступал вместе с нынешним главным тренером "Баварии" Венсаном Компани в центре обороны английского клуба.

Теперь английский защитник может вновь поработать с бельгийским специалистом уже в мюнхенской команде.

28 мая Джону Стоунсу исполнится 32 года.