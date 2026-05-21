Ламин Ямаль может пропустить первые матчи ЧМ

Сборная Испании не планирует форсировать возвращение Ламина Ямаля после травмы перед чемпионатом мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, в национальной команде рассчитывают, что футболист сможет помочь сборной только начиная с третьего матча группового этапа.

По информации источника, в стане "красной фурии" не хотят рисковать здоровьем игрока и выпускать его на поле в первых двух встречах турнира.

Напомним, Ямаль пропускает концовку клубного сезона из-за травмы, полученной в одном из матчей "Барселоны".

На групповом этапе чемпионата мира сборная Испании сыграет против Кабо-Верде 15 июня, Саудовской Аравии - 21 июня и Уругвая - 27 июня.