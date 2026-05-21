Моуринью определился с будущим Винисиуса в "Реале"

Жозе Моуринью не собирается расставаться с нападающим Винисиусом Жуниором после своего возвращения в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, португальский специалист не требовал ухода бразильца из клуба, несмотря на появлявшиеся ранее слухи.

По информации источника, люди из окружения футболиста получили сигналы о том, что Моуринью высоко оценивает Винисиуса и хотел бы работать с ним в одной команде.

Также сообщается, что наставник не рассматривает вариант продажи игрока или его ухода в статусе свободного агента следующим летом.

Напомним, что Винисиус Жуниор перешел в "Реал" из "Фламенго" в 2018 году за 45 миллионов евро.

Контракт бразильского форварда с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 53 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач.

