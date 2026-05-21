21 Мая 2026
RU

Будущее Рюдигера в "Реале" остается неопределенным

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2026 05:18
17
Будущее Рюдигера в "Реале" остается неопределенным

Будущее защитника Антонио Рюдигера в мадридском "Реале" пока остается под вопросом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Марио Кортегану, немецкий футболист еще не договорился с клубом о продлении контракта.

По информации источника, ситуация остается неопределенной, а встречи, посвященные будущему игрока, могут состояться уже на следующей неделе.

Действующее соглашение Рюдигера с "Реалом" рассчитано до конца июня. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что стороны уже согласовали продление контракта еще на один сезон, однако подтверждения этим данным пока нет.

Напомним, что Антонио Рюдигер выступает за мадридский клуб с 2022 года.

За это время защитник провел в составе "Реала" 182 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ламин Ямаль может пропустить первые матчи ЧМ
03:08
Мировой футбол

Ламин Ямаль может пропустить первые матчи ЧМ

Футболист может помочь сборной Испании только к третьему туру группового этапа
"Бавария" хочет бесплатно подписать защитника "Манчестер Сити"
02:00
Мировой футбол

"Бавария" хочет бесплатно подписать защитника "Манчестер Сити"

Игрок может вновь поработать вместе с Венсаном Компани

Принц Уильям эмоционально отпраздновал победу "Астон Виллы"
01:36
Мировой футбол

Принц Уильям эмоционально отпраздновал победу "Астон Виллы" - ОБНОВЛЕНО

Наследник британского престола бурно праздновал второй гол любимой команды

Унаи Эмери вошел в топ-4 самых титулованных тренеров еврокубков
01:22
Мировой футбол

Унаи Эмери вошел в топ-4 самых титулованных тренеров еврокубков

Наставник "Астон Виллы" завоевал пятый европейский трофей

"Астон Вилла" выиграла первый еврокубок за 44 года
01:12
Мировой футбол

"Астон Вилла" выиграла первый еврокубок за 44 года - ВИДЕО

Английский клуб разгромил "Фрайбург" в финале Лиги Европы

"Астон Вилла" выиграла Лигу Европы, разгромив в финале "Фрайбург"
00:53
Мировой футбол

"Астон Вилла" выиграла Лигу Европы, разгромив в финале "Фрайбург" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Унаи Эмери впервые в истории завоевала трофей

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"