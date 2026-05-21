Будущее Рюдигера в "Реале" остается неопределенным

Будущее защитника Антонио Рюдигера в мадридском "Реале" пока остается под вопросом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Марио Кортегану, немецкий футболист еще не договорился с клубом о продлении контракта.

По информации источника, ситуация остается неопределенной, а встречи, посвященные будущему игрока, могут состояться уже на следующей неделе.

Действующее соглашение Рюдигера с "Реалом" рассчитано до конца июня. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что стороны уже согласовали продление контракта еще на один сезон, однако подтверждения этим данным пока нет.

Напомним, что Антонио Рюдигер выступает за мадридский клуб с 2022 года.

За это время защитник провел в составе "Реала" 182 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.