Нападающий "Астон Виллы": "Мы полностью контролировали игру"

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс поделился эмоциями после победы в финале Лиги Европы сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, английский клуб в решающем матче турнира уверенно обыграл немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0 и впервые в истории завоевал трофей Лиги Европы.

"Мы полностью контролировали игру и в итоге сломили сопротивление соперника. Я видел много финалов, в которых стандарты играли решающую роль. Матч складывался довольно осторожно, но затем мы отлично разыграли стандарт. Честь и хвала Остину Макфи. Невероятный опыт. Именно о таком и мечтаешь", - заявил Уоткинс TNT Sports.

В составе "Астон Виллы" отличились Юри Тилеманс, Эмилиано Буэндия и Морган Роджерс.

Отметим, что главный тренер английского клуба Унаи Эмери выиграл Лигу Европы в пятый раз в карьере. "Астон Вилла" стала шестым английским клубом, которому удалось завоевать этот трофей.