"Арсенал" намерен серьезно усилить состав и нацелился на Альвареса

Футбольный клуб "Арсенал" намерен серьезно усилить состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, руководство лондонского клуба планирует приобрести нового центрального нападающего, вингера, центрального полузащитника и правого защитника.

Главной трансферной целью "канониров" называется форвард "Атлетико" Хулиан Альварес.

Недавно команда Микеля Артеты досрочно оформила чемпионство в английской Премьер-лиге. Этот титул стал для "Арсенала" первым за последние 22 года.

Кроме того, 30 мая лондонский клуб может впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов. В финале турнира соперником английской команды станет действующий победитель соревнования - "ПСЖ".