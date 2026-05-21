21 Мая 2026
RU

"Арсенал" намерен серьезно усилить состав и нацелился на Альвареса

Мировой футбол
Новости
21 Мая 2026 10:12
26
"Арсенал" намерен серьезно усилить состав и нацелился на Альвареса

Футбольный клуб "Арсенал" намерен серьезно усилить состав в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, руководство лондонского клуба планирует приобрести нового центрального нападающего, вингера, центрального полузащитника и правого защитника.

Главной трансферной целью "канониров" называется форвард "Атлетико" Хулиан Альварес.

Недавно команда Микеля Артеты досрочно оформила чемпионство в английской Премьер-лиге. Этот титул стал для "Арсенала" первым за последние 22 года.

Кроме того, 30 мая лондонский клуб может впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов. В финале турнира соперником английской команды станет действующий победитель соревнования - "ПСЖ".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

У Неймара вновь возникли проблемы со здоровьем перед ЧМ-2026
09:43
Мировой футбол

У Неймара вновь возникли проблемы со здоровьем перед ЧМ-2026

Форвард сборной Бразилии получил повреждение икроножной мышцы

Нариман Ахундзаде помог "Коламбус Крю" выйти в полуфинал - ВИДЕО
09:30
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде помог "Коламбус Крю" выйти в полуфинал - ВИДЕО

Азербайджанский форвард сделал ассист в Кубке США

У "Барселоны" возникли проблемы с защитником из Саудовской Аравии
08:12
Мировой футбол

У "Барселоны" возникли проблемы с защитником из Саудовской Аравии

"Аль-Хиляль" не хочет снова отпускать защитника в аренду
Мареска уже занимается трансферами и предсезонной подготовкой "Манчестер Сити"
07:10
Мировой футбол

Мареска уже занимается трансферами и предсезонной подготовкой "Манчестер Сити"

Итальянец должен сменить Гвардиолу на посту главного тренера
Моуринью определился с будущим Винисиуса в "Реале"
06:00
Мировой футбол

Моуринью определился с будущим Винисиуса в "Реале"

Португальский специалист хочет сохранить бразильца в команде
Будущее Рюдигера в "Реале" остается неопределенным
05:18
Мировой футбол

Будущее Рюдигера в "Реале" остается неопределенным

Переговоры о новом контракте могут пройти на следующей неделе

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
20 Мая 06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"