21 Мая 2026
У "Барселоны" возникли проблемы с защитником из Саудовской Аравии

21 Мая 2026 08:12
Футбольный клуб "Барселона" столкнулся с трудностями в переговорах по будущему защитника Жоау Канселу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, саудовский "Аль-Хиляль", которому принадлежат права на футболиста, не намерен одобрять повторную аренду португальца.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии также хочет воспользоваться интересом к игроку со стороны других европейских команд, чтобы усилить свои позиции на переговорах с каталонцами.

Сам Канселу хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне" на постоянной основе.

Сообщается, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик уже попросил руководство клуба подписать 31-летнего защитника, способного сыграть на обоих флангах обороны.

