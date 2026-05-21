Нариман Ахундзаде помог "Коламбус Крю" выйти в полуфинал - ВИДЕО

21 Мая 2026 09:30
Азербайджанский нападающий "Коламбус Крю" Нариман Ахундзаде помог своей команде выйти в полуфинал Открытого Кубка США.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертьфинальном матче клуб азербайджанского футболиста обыграл "Нью-Йорк Сити" со счетом 1:0.

Единственный гол встречи на 59-й минуте забил Макс Арфстен.

Ключевую роль в результативной атаке сыграл Нариман Ахундзаде. Форвард сборной Азербайджана отдал голевую передачу и напрямую помог своей команде пробиться в полуфинал турнира.

После этой победы "Коламбус Крю" продолжит борьбу за трофей на стадии полуфинала.

15-16 сентября в полуфинале Открытого Кубка США "Коламбус Крю" сыграет против "Орландо Сити" на своем поле в Огайо.

İdman.Biz
