В "Карабахе" продадут Эльвина Джафаргулиева? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В "Карабахе" прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможной продаже Эльвина Джафаргулиева.

Как заявил İdman.Biz руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев, футболист остается игроком "Карабаха".

В агдамском клубе также опровергли информацию о возможном трансфере защитника и подчеркнули, что в случае каких-либо изменений клуб выступит с официальным заявлением.

Отметим, что ранее главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов отстранил Эльвина Джафаргулиева и Аббаса Гусейнова от основной команды за нарушение дисциплины. После этого в СМИ появились сообщения о возможной продаже футболиста.