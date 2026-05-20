20 Мая 2026
RU

В "Карабахе" продадут Эльвина Джафаргулиева? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
20 Мая 2026 16:14
29
В "Карабахе" продадут Эльвина Джафаргулиева? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В "Карабахе" прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможной продаже Эльвина Джафаргулиева.

Как заявил İdman.Biz руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев, футболист остается игроком "Карабаха".

"Эльвин Джафаргулиев является футболистом клуба "Карабах", - заявил представитель клуба в комментарии İdman.Biz.

В агдамском клубе также опровергли информацию о возможном трансфере защитника и подчеркнули, что в случае каких-либо изменений клуб выступит с официальным заявлением.

Отметим, что ранее главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов отстранил Эльвина Джафаргулиева и Аббаса Гусейнова от основной команды за нарушение дисциплины. После этого в СМИ появились сообщения о возможной продаже футболиста.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

15-летний футболист "Карабаха" проходит просмотр во Франции
17:15
Азербайджанский футбол

15-летний футболист "Карабаха" проходит просмотр во Франции

Али Баширов находится в расположении "Страсбура"

Польские СМИ назвали "Сабах" нежелательным соперником для "Леха"
15:13
Азербайджанский футбол

Польские СМИ назвали "Сабах" нежелательным соперником для "Леха"

Чемпион Азербайджана назван опасным вариантом перед жеребьевкой Лиги чемпионов

Эмин Агаларов построит Sea Breeze Arena - где и для какого клуба? - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ
11:46
Азербайджанский футбол

Эмин Агаларов построит Sea Breeze Arena - где и для какого клуба? - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Новая арена рассчитана примерно на 10 тысяч зрителей

Президент "Фламенго": "Жуниньо нужно было больше времени"
11:31
Азербайджанский футбол

Президент "Фламенго": "Жуниньо нужно было больше времени" - ФОТО/ВИДЕО

В бразильском клубе считают, что форварду не дали времени на адаптацию

Для "Сабаха" определились новые возможные соперники в Лиге чемпионов
10:46
Азербайджанский футбол

Для "Сабаха" определились новые возможные соперники в Лиге чемпионов

Азербайджанский клуб остается в числе несеяных перед жеребьевкой первого раунда

Стали известны возможные соперники "Нефтчи" в Лиге конференций
10:16
Азербайджанский футбол

Стали известны возможные соперники "Нефтчи" в Лиге конференций

Бакинский клуб будет сеяным в первом раунде турнира

Самое читаемое

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона
"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино"
18 Мая 00:58
Мировой футбол

"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

За тур до конца сезона "Кремонезе" отстает от спасительного 17-го места на одно очко