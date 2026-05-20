AФФА наказала игрока "Сабаха" после матча с "Нефтчи"

Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета AФФA, на котором были рассмотрены нарушения, зафиксированные в матчах 32-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам встречи "Шамахы" - "Туран Товуз" клуб из Товуза оштрафован на 700 манатов за пять желтых карточек, полученных футболистами команды.

Наиболее серьезные санкции были применены по итогам матча "Сабах" - "Нефтчи".

Футболист "Сабаха" Джой-Ланс Микельс на 85-й минуте получил прямую красную карточку за агрессивное поведение после того, как бросил мяч в соперника. Игрок дисквалифицирован на два матча, один из которых носит условный характер. Также клуб оштрафован на 3000 манатов. Для футболиста установлен испытательный срок сроком на шесть месяцев.

В свою очередь, полузащитник "Нефтчи" Эмиль Сафаров, получивший вторую желтую карточку в том же эпизоде, дисквалифицирован на один матч. Бакинский клуб оштрафован на 500 манатов.

Кроме того, ряд клубов Первой лиги был оштрафован на общую сумму 1230 манатов за различные нарушения, допущенные в матчах 26-го тура.

Серьезные санкции были применены и во Второй лиге. Клубы в общей сложности оштрафованы на 7460 манатов по итогам матчей 27-го тура.

Наибольшие штрафы получили "Араз-Саатлы" и "Кюр-Араз", встречавшиеся между собой. "Араз-Саатлы" оштрафован на 3770 манатов, а "Кюр-Араз" - на 2500 манатов.

Более того, по итогам инцидентов, произошедших в этой встрече, обеим командам засчитаны технические поражения со счетом 0:3. Также "Кюр-Араз" получил запрет на посещение болельщиками пяти следующих домашних матчей в новом сезоне.