20 Мая 2026
RU

В Баку представили проект Sea Breeze Arena - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
20 Мая 2026 17:45
53
В Баку представили проект Sea Breeze Arena - ФОТО

В Баку состоялась презентация новой спортивной арены Sea Breeze Arena.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие предприниматель Эмин Агаларов, руководитель компании FN Sports & Development Гамид Фарамазов, представители АФФА и Профессиональной футбольной лиги, президенты клубов, ветераны футбола и журналисты.

Сначала гостям была представлена информация о проекте. Было отмечено, что арена будет включать стадион вместимостью 10 тысяч зрителей, на котором планируется проводить матчи клубов и сборных, а также учебно-тренировочные сборы.

Кроме футбола, объект будет принимать соревнования и тренировки по MMA, дзюдо, борьбе и другим видам спорта.

После видеопрезентации Эмин Агаларов и Гамид Фарамазов подписали соглашение о начале строительства арены.

Позже участники мероприятия выступили с речами и пожелали успехов реализации проекта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

15-летний футболист "Карабаха" проходит просмотр во Франции - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17:15
Азербайджанский футбол

15-летний футболист "Карабаха" проходит просмотр во Франции - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Али Баширов находится в расположении "Страсбура"

В "Карабахе" продадут Эльвина Джафаргулиева? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
16:14
Азербайджанский футбол

В "Карабахе" продадут Эльвина Джафаргулиева? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Ранее Гурбан Гурбанов отстранил защитника

Польские СМИ назвали "Сабах" нежелательным соперником для "Леха"
15:13
Азербайджанский футбол

Польские СМИ назвали "Сабах" нежелательным соперником для "Леха"

Чемпион Азербайджана назван опасным вариантом перед жеребьевкой Лиги чемпионов

Эмин Агаларов построит Sea Breeze Arena - где и для какого клуба? - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ
11:46
Азербайджанский футбол

Эмин Агаларов построит Sea Breeze Arena - где и для какого клуба? - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Новая арена рассчитана примерно на 10 тысяч зрителей

Президент "Фламенго": "Жуниньо нужно было больше времени"
11:31
Азербайджанский футбол

Президент "Фламенго": "Жуниньо нужно было больше времени" - ФОТО/ВИДЕО

В бразильском клубе считают, что форварду не дали времени на адаптацию

Для "Сабаха" определились новые возможные соперники в Лиге чемпионов
10:46
Азербайджанский футбол

Для "Сабаха" определились новые возможные соперники в Лиге чемпионов

Азербайджанский клуб остается в числе несеяных перед жеребьевкой первого раунда

Самое читаемое

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории
06:20
Мировой футбол

Макс Дауман стал самым молодым чемпионом АПЛ в истории

Ранее рекорд принадлежал игроку "Манчестер Сити" Филу Фодену
Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"
18 Мая 09:13
Мировой футбол

Рулевой "Барселоны": "Левандовский был лучшим бомбардиром последнего десятилетия"

Поляк покинет стан каталонцев по окончании сезона
"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино"
18 Мая 00:58
Мировой футбол

"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

За тур до конца сезона "Кремонезе" отстает от спасительного 17-го места на одно очко