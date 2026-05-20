В Баку представили проект Sea Breeze Arena - ФОТО

В Баку состоялась презентация новой спортивной арены Sea Breeze Arena.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие предприниматель Эмин Агаларов, руководитель компании FN Sports & Development Гамид Фарамазов, представители АФФА и Профессиональной футбольной лиги, президенты клубов, ветераны футбола и журналисты.

Сначала гостям была представлена информация о проекте. Было отмечено, что арена будет включать стадион вместимостью 10 тысяч зрителей, на котором планируется проводить матчи клубов и сборных, а также учебно-тренировочные сборы.

Кроме футбола, объект будет принимать соревнования и тренировки по MMA, дзюдо, борьбе и другим видам спорта.

После видеопрезентации Эмин Агаларов и Гамид Фарамазов подписали соглашение о начале строительства арены.

Позже участники мероприятия выступили с речами и пожелали успехов реализации проекта.