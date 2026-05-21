Александр Усик назвал Андрея Шевченко величайшим футболистом в истории

21 Мая 2026 10:56
Трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик назвал лучших спортсменов в истории нескольких видов спорта.

Как сообщает İdman.Biz, украинский боксер принял участие в блиц-опросе перед поединком с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

В футболе Усик сначала назвал Криштиану Роналду, Пеле и Андрея Шевченко, однако после просьбы выбрать только одного остановился на своем соотечественнике.

"Андрей Шевченко", - сказал Усик.

В баскетболе украинец выделил Майкла Джордана, Скотти Пиппена и Денниса Родмана.

"Мне нравится Родман. Сумасшедший мужик. Но скажу - Джордан", - отметил боксер.

Лучшим в истории бокса Усик назвал Мохаммеда Али. В теннисе он выбрал Новака Джоковича, в MMA - Хабиба Нурмагомедова, а в кикбоксинге - Эрнесто Хоста.

Отметим, что 23 мая в Гизе Усик проведет бой против Рико Верховена. На кону будет стоять титул WBC. При этом WBA разрешила украинцу провести защиту титула, тогда как для нидерландца пояс не будет стоять на кону.

İdman.Biz
