Усик намерен стать абсолютным чемпионом мира в четвертый раз

21 Мая 2026 04:16
Непобежденный украинский боксер Александр Усик заявил, что намерен вновь стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Ring, обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO напомнил о своих предыдущих достижениях и рассказал о новой цели.

"Мое первое абсолютное чемпионство в тяжелом весе было в 2018 году. В 2024-м в Саудовской Аравии - второе абсолютное. В Лондоне в 2025-м - третье абсолютное. В 2026-м будет четвертое", - заявил Усик.

Для того чтобы вновь объединить все пояса, украинцу необходимо завоевать титул WBO, который сейчас принадлежит Даниэлю Дюбуа.

Напомним, что 9 мая британец победил Фабио Уордли нокаутом в 11-м раунде. После боя Уордли активировал пункт о реванше, который, как ожидается, состоится в четвертом квартале года.

Кроме того, WBO требует от Дюбуа обязательной защиты титула против Мозеса Итаумы.

Самому Усику сначала предстоит бой против Рико Верхувена 23 мая, после чего он должен провести обязательную защиту по линии WBC против Агита Кабайела.

