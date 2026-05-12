Джейк Пол может завершить карьеру после боя с Джошуа

Джейк Пол может не вернуться на ринг после тяжелой травмы челюсти, полученной в бою с Энтони Джошуа.

Как сообщает İdman.Biz, 29-летний американский боксер заявил, что пока не знает, сможет ли продолжить карьеру. В ближайшие дни Пол пройдет новое обследование, после которого врачи оценят, как восстанавливается челюсть.

"Посмотрим, что скажут врачи. Тогда я буду лучше понимать сроки. Вопрос даже в том, смогу ли я вообще снова драться. Такой вариант тоже есть. Каждую неделю я чувствую себя лучше, но прежде чем начинать спарринги, мне нужно получить разрешение", - сказал Пол в программе Ариэля Хельвани.

По словам американца, ключевым фактором станет состояние челюстной кости. Пол также допустил, что ему может понадобиться зубной имплант. При этом его врач не поддерживает идею возвращения боксера к боям.

Напомним, что в декабре прошлого года Пол проиграл Энтони Джошуа нокаутом в шестом раунде на вечере бокса в Майами. Это поражение стало первым нокаутом в профессиональной карьере американца.

На счету Пола 12 побед, два поражения и семь нокаутов в профессиональном боксе.