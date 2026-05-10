Сборная Азербайджана по боксу завоевала 12 медалей на турнире в Грузии

Молодежная сборная Азербайджана (U-19) по боксу успешно выступила на международном турнире в Кутаиси, завоевав в общей сложности 12 наград. Этот результат позволил нашей команде занять второе место в общекомандном зачете среди 11 стран-участниц, сообщает İdman.Biz.

Золотые медали в копилку сборной принесли Банучичек Насирли (48 кг), Айлин Назарова (54 кг), Рза Рзаев (70 кг) и Сафтар Мамедзаде (+90 кг), которые одержали победы во всех своих поединках. Еще трое боксеров — Захра Мамедова (54 кг), Али Бахишов (60 кг) и Шахин Асланов (65 кг) — дошли до финала и удостоились серебряных наград.

Бронзовые медали турнира завоевали Али Алиев (50 кг), Вюсал Халилов (65 кг), Нижат Иманов (80 кг), Гейдар Азмамедов (85 кг) и Магомед Джафаров (+90 кг). Таким образом, итоговый результат сборной Азербайджана составил 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.