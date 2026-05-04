Усик может провести бой с Бенавидесом в 2027 году

Украинский боксер Александр Усик может встретиться с американцем Дэвидом Бенавидесом в 2027 году.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера The Ring Майка Коппинджера, глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заинтересован в организации боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе между двумя непобежденными боксерами.

В последнем поединке Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа нокаутом в пятом раунде на стадионе "Уэмбли". На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира. В активе украинца 24 победы (15 нокаутом) и ни одного поражения.

Бенавидес, которому 29 лет, также не знает поражений: на его счету 32 победы, из которых 26 завершились досрочно.